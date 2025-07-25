Экс-нардеп, адвокаты и юрист присвоили более 21 млн грн под видом продажи недвижимости в Киеве

Экс-нардеп и юристы «провели» бизнес на 21 миллион – прокуратура раскрыла масштабную схему.

Фото: Офис Генерального прокурора

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Прокуроры Офиса Генерального прокурора выдвинули подозрение четырем участникам организованной преступной группы, которые незаконно присвоили средства столичного предприятия на сумму более 21 миллиона гривен. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора.

Среди подозреваемых – бывший народный депутат Украины VII–VIII созывов, адвокаты, юрист и директор общества. По данным следствия, злоумышленники пообещали передать в собственность часть помещения в Соломенском районе Киева. Сделка была заключена, средства получены, но недвижимость так и не была передана.

Следствие установило, что схема была тщательно спланирована заранее. Экс-нардеп привлек подконтрольные компании и доверенных лиц, в частности адвокатов, юриста и директора общества. В результате махинаций в 2021 году все здание перешло к компании-нерезиденту, нанеся потерпевшему ущерб на сумму более 21 миллиона гривен.

Во время санкционированных обысков по местам проживания фигурантов правоохранители обнаружили телефоны с перепиской, подтверждающей договоренности о схеме присвоения средств и отчуждения недвижимости.

Прокуроры сообщили организатору и его сообщникам о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины: часть 3 статьи 27, часть 5 статьи 191 (завладение имуществом), часть 3 статьи 27, часть 3 статьи 28, часть 2 статьи 366 (служебный подлог), часть 3 статьи 27, часть 3 статьи 209 (легализация доходов). В настоящее время готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения, в частности, взятии подозреваемых под стражу.

Фото: Офис Генерального прокурора

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.