Британский трибунал запретил арендодателю взимать судебные издержки с жильцов за счет сервисного сбора

Высший трибунал Великобритании создал прецедент, запретив арендодателю переводить судебные издержки на арендаторов под видом расходов на управление зданием.

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Верховный трибунал Великобритании постановил, что арендодатель не имеет права компенсировать свои судебные расходы за счет сервисного сбора, который оплачивают жильцы жилого комплекса. Об этом сообщает Law Gazette.

Речь идет о деле Triplark Ltd против Говарда и других, в котором судья Элизабет Кук пришла к выводу, что ни одна из спорных затрат на сумму £55 500 не подпадает под положения договора аренды.

По словам судьи, в некоторых случаях общие юридические консультации по вопросам управления зданием могут относиться к расходам, покрываемым сервисным сбором. Однако в данном случае арендодатель не предоставил конкретных примеров, которые позволили бы трибуналу учесть их.

Кук охарактеризовала судебную тяжбу вокруг многоквартирного дома на севере Лондона как «крайне затяжную» — за более чем десять лет рассмотрения было вынесено немало решений.

Ключевым вопросом на завершающем этапе дела стало определение, могут ли судебные издержки быть возмещены арендодателю за счет сервисного сбора.

В договоре указывалось, что арендодатель имеет право взимать «сопутствующие расходы», связанные с управлением зданием. Арендодатель настаивал, что под этим формулированием подразумеваются, в частности, юридические консультации по вопросам управления домом, услуги по взысканию задолженностей по аренде и сервисному сбору, судебные издержки по таким искам, а также расходы по делам против третьих лиц.

Однако трибунал первой инстанции постановил, что ни одну из этих категорий расходов нельзя переложить на арендаторов в виде сервисного сбора. Арендодатель обжаловал это решение.

Судья Кук согласилась с тем, что управление зданием не ограничивается лишь начислением и взысканием арендной платы. Она также признала, что могут возникать спорные вопросы, требующие разрешения. Однако центральным вопросом спора стало толкование термина «сопутствующие расходы». По мнению судьи, это понятие не имеет такого широкого значения, как утверждал арендодатель, и является довольно неоднозначным.

«Я абсолютно уверена, что этот термин не охватывает судебные процессы, поскольку судебная тяжба не является «сопутствующей» управлению — это отдельный этап, выходящий за рамки обычного управления зданием», — подчеркнула судья Кук.

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