Британський трибунал заборонив орендодавцю стягувати судові витрати з мешканців за рахунок сервісного збору

Вищий трибунал Великої Британії створив прецедент, заборонивши орендодавцю перекладати судові витрати на орендарів під виглядом витрат на управління будинком.

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Вищий трибунал Великої Британії постановив, що орендодавець не має права компенсувати свої судові витрати за рахунок сервісного збору, який сплачують мешканці житлового комплексу. Про це повідомляє Law Gazette.

Йдеться про справу Triplark Ltd проти Говарда та інших, у якій суддя Елізабет Кук дійшла висновку, що жодна зі спірних витрат на суму £55 500 не підпадає під положення договору оренди.

За словами судді, у деяких випадках загальні юридичні консультації щодо управління будівлею можуть підпадати під витрати, які покриваються сервісним збором, однак у цьому разі орендодавець не надав конкретних прикладів, які б дозволили трибуналу врахувати їх.

Кук охарактеризувала судову тяганину навколо багатоквартирного будинку на півночі Лондона як «вкрай затяжну» — за понад десять років розгляду було винесено чимало рішень.

Ключовим питанням на завершальному етапі справи стало визначення, чи можуть судові витрати бути відшкодовані орендодавцю за рахунок сервісного збору.

У договорі зазначалося, що орендодавець має право стягувати «супровідні витрати», пов’язані з управлінням будівлею. Орендодавець наполягав, що під цим формулюванням маються на увазі зокрема й юридичні консультації з управління будинком, послуги з повернення боргів по оренді й сервісному збору, судові витрати на такі позови, а також витрати у справах проти третіх сторін.

Однак трибунал першої інстанції постановив, що жодну з цих категорій витрат не можна перекладати на орендарів у вигляді сервісного збору. Орендодавець оскаржив це рішення.

Суддя Кук погодилася з тим, що управління будинком не обмежується лише нарахуванням та стягненням орендної плати. Вона також визнала, що суперечливі питання можуть виникати й потребувати вирішення. Проте центральною темою спору стало тлумачення терміну «супровідні витрати». На думку судді, він не має такого широкого значення, як стверджував орендодавець, і є доволі неоднозначним.

«Я абсолютно переконана, що цей термін не охоплює судові процеси, адже судова тяганина не є «супровідною» до управління — це окремий етап, який виходить за межі звичайного управління будівлею», — наголосила суддя Кук.

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