США схвалили два великих оборонних контракти для України на суму $330 мільйонів

24 липня Державний департамент США погодив два можливі контракти на постачання оборонної продукції та послуг для України загальною вартістю орієнтовно 330 мільйонів доларів. Повідомлення про це було передано Конгресу Агентством з оборонного співробітництва США.
Перший контракт — на суму в $180 мільйонів — стосується підтримки та модернізації наявних в Україні систем ППО американського виробництва. У рамках угоди передбачається постачання запчастин, витратних матеріалів, технічного обладнання, проведення ремонту, навчання персоналу, а також інженерна, логістична та технічна підтримка з боку уряду США та підрядників.
Другий контракт — на $150 мільйонів — стосується створення спроможностей з обслуговування та капітального ремонту самохідних артилерійських установок M109. Україна отримає технічну допомогу, навчальні матеріали, а також логістичну підтримку
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