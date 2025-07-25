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США схвалили два великих оборонних контракти для України на суму $330 мільйонів

12:53, 25 липня 2025
Вашингтон допоможе з ремонтом систем ППО та САУ M109 на $330 мільйонів.
США схвалили два великих оборонних контракти для України на суму $330 мільйонів
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24 липня Державний департамент США погодив два можливі контракти на постачання оборонної продукції та послуг для України загальною вартістю орієнтовно 330 мільйонів доларів. Повідомлення про це було передано Конгресу Агентством з оборонного співробітництва США.

Перший контракт — на суму в $180 мільйонів — стосується підтримки та модернізації наявних в Україні систем ППО американського виробництва. У рамках угоди передбачається постачання запчастин, витратних матеріалів, технічного обладнання, проведення ремонту, навчання персоналу, а також інженерна, логістична та технічна підтримка з боку уряду США та підрядників.

Другий контракт — на $150 мільйонів — стосується створення спроможностей з обслуговування та капітального ремонту самохідних артилерійських установок M109. Україна отримає технічну допомогу, навчальні матеріали, а також логістичну підтримку

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