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Стефанішина і Маркарова скоординували дії щодо пріоритетів українсько-американського партнерства

09:54, 25 липня 2025
Ольга Стефанішина скоординувала з Оксаною Маркаровою завдання Президента по американському напрямку.
Стефанішина і Маркарова скоординували дії щодо пріоритетів українсько-американського партнерства
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Спеціальна уповноважена Президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки Ольга Стефанішина та посол України у США Оксана Маркарова обговорили подальшу координацію для реалізації стратегічних завдань у відносинах із США.

«Гарна нагода скоординуватися. Дякую тобі, Оксано, за щиру розмову. Попереду ще багато координації для реалізації завдань, визначених Президентом для американського напрямку», — зазначила Стефанішина.

У свою чергу Маркарова підкреслила, що разом зі Стефанішиною продовжують активну роботу над ключовими пріоритетами та розбудовою стратегічного партнерства між Україною та США.

Зауважимо, що Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Оксана Маркарова залишить посаду посла України у США. Глава держави підкреслив, що він хоче, аби Маркарова працювала в Україні. 

Згодом Володимир Зеленський вказав, що визначився з кандидатом на нового Посла України у США. Послом стане Ольга Стефанішина, яка до цього була віце-прем’єр-міністром – міністром юстиції. Однак, поки тривають процедури погодження її кандидатури з Білим домом, вона буде виступати в іншій ролі Спеціальною уповноваженою Президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки.

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США Україна

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