Володимир Зеленський призначив Ольгу Стефанішину Спецуповноваженою з питань розвитку співробітництва зі США

У цьому статусі Ольга Стефанішина працюватиме, поки тривають всі належні процедури погодження з Вашингтоном її кандидатури на посаду Посла України в США.

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Президент Володимир Зеленський визначився з кандидатом на нового Посла України у США. Послом стане Ольга Стефанішина, яка до цього була віце-прем’єр-міністром – міністром юстиції.

Однак, поки тривають процедури погодження її кандидатури з Білим домом, вона буде виступати в іншій ролі. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.

«Підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної Спеціальною уповноваженою Президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки. У цьому статусі Ольга працюватиме, щоб не втрачати темпу у відносинах з Америкою, поки тривають всі належні процедури погодження з Вашингтоном її кандидатури на посаду Посла України в Сполучених Штатах.



Я вдячний Ользі за роботу на напрямку європейської та євроатлантичної інтеграції. Це успішна робота. Багато досягнуто. За кілька років ми пройшли з Євросоюзом шлях зближення більший, ніж за кілька попередніх десятиліть. Також Ольга брала участь у перемовинах із США про новий формат нашого економічного співробітництва та створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови. Будемо працювати з Америкою саме на такій основі й надалі, додаючи взаємовигідного економічного змісту нашій політичній та дипломатичній взаємодії», зазначив Президент.

Автор: Наталя Мамченко

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