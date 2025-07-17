Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Володимир Зеленський призначив Ольгу Стефанішину Спецуповноваженою з питань розвитку співробітництва зі США

13:32, 17 липня 2025
У цьому статусі Ольга Стефанішина працюватиме, поки тривають всі належні процедури погодження з Вашингтоном її кандидатури на посаду Посла України в США.
Володимир Зеленський призначив Ольгу Стефанішину Спецуповноваженою з питань розвитку співробітництва зі США
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський визначився з кандидатом на нового Посла України у США. Послом стане Ольга Стефанішина, яка до цього була віце-прем’єр-міністром – міністром юстиції.

Однак, поки тривають процедури погодження її кандидатури з Білим домом, вона буде виступати в іншій ролі. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.

«Підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної Спеціальною уповноваженою Президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки. У цьому статусі Ольга працюватиме, щоб не втрачати темпу у відносинах з Америкою, поки тривають всі належні процедури погодження з Вашингтоном її кандидатури на посаду Посла України в Сполучених Штатах.

Я вдячний Ользі за роботу на напрямку європейської та євроатлантичної інтеграції. Це успішна робота. Багато досягнуто. За кілька років ми пройшли з Євросоюзом шлях зближення більший, ніж за кілька попередніх десятиліть. Також Ольга брала участь у перемовинах із США про новий формат нашого економічного співробітництва та створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови. Будемо працювати з Америкою саме на такій основі й надалі, додаючи взаємовигідного економічного змісту нашій політичній та дипломатичній взаємодії», зазначив Президент.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США призначення Володимир Зеленський Стефанішина

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Володимир Зеленський призначив Ольгу Стефанішину Спецуповноваженою з питань розвитку співробітництва зі США

У цьому статусі Ольга Стефанішина працюватиме, поки тривають всі належні процедури погодження з Вашингтоном її кандидатури на посаду Посла України в США.

Суддівський імунітет не є безмежним, навіть якщо йдеться про ВАКС – ВРП нагадала судді Віктору Маслову норми законодавства

Вища рада правосуддя фактично нагадала судді ВАКС Віктору Маслову, що суддівський імунітет не дорівнює свавільному тлумаченню закону.

Юлія Свириденко внесла кандидатури нових міністрів – Міністерство нац’єдності об’єднають с Мінсоцполітики

Герман Галущенко очолить міністерство юстиції, а Денис Улютін – мінсоцполітики, в яке увійде міністерство національної єдності.

Рішення щодо відхилення подання про призначення директором БЕБ Цивінського було прийнято відповідно до закону – Юлія Свириденко

Юлія Свириденко зазначила, що члени уряду проголосували за відхилення подання конкурсної комісії щодо призначення директором БЕБ Олександра Цивінського «відповідно до законів і нормативних актів»

Верховна Рада призначила новим прем’єр-міністром України Юлію Свириденко – біографія

Народні депутати проголосували за призначення Юлії Свириденко на посаду очільниці уряду України.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віталій Яроцький
    Віталій Яроцький
    д.ю.н, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри цивільного права #2 Національного юридичноно ун-ту ім.Ярослава Мудрого, член НКР при ВС