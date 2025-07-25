Стефанишина и Маркарова скоординировали действия по приоритетам украинско-американского партнёрства

Ольга Стефанишина скоординировала с Оксаной Маркаровой задачу Президента по американскому направлению.

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Специально уполномоченная Президента Украины по вопросам развития сотрудничества с Соединёнными Штатами Америки Ольга Стефанишина и посол Украины в США Оксана Маркарова обсудили дальнейшую координацию для реализации стратегических задач в отношениях с США.

«Хороший повод скоординироваться. Спасибо тебе, Оксано, за искренний разговор. Впереди ещё много координации для выполнения задач, определённых Президентом по американскому направлению», — отметила Стефанишина.

В свою очередь Маркарова подчеркнула, что вместе со Стефанишиной продолжают активную работу над ключевыми приоритетами и развитием стратегического партнёрства между Украиной и США.

Отметим, что Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Оксана Маркарова покинет должность посла Украины в США. Глава государства подчеркнул, что хочет, чтобы Маркарова работала в Украине.

Позже Владимир Зеленский указал, что определился с кандидатом на нового посла Украины в США. Послом станет Ольга Стефанишина, которая ранее занимала пост вице-премьер-министра — министра юстиции. Однако, пока продолжаются процедуры согласования её кандидатуры с Белым домом, она будет исполнять другую роль — Специально уполномоченной Президента Украины по вопросам развития сотрудничества с Соединёнными Штатами Америки.

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