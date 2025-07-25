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Назарію Гусакову оголосили підозру у шахрайстві на зборах коштів на лікування від СМА – ОГП

09:38, 25 липня 2025
Слідством встановлено, що зібрані понад 1,3 млн грн не були використані за цільовим призначенням.
Назарію Гусакову оголосили підозру у шахрайстві на зборах коштів на лікування від СМА – ОГП
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Прокурори Офісу Генерального прокурора завершили розслідування справи про шахрайство, пов’язане зі збором коштів нібито на лікування спінальної м’язової атрофії (СМА). За даними слідства, 31-річний мешканець Львова Назарій Гусаков, який сам хворіє на СМА, організував масштабну благодійну кампанію, ввівши в оману тисячі доброчинців.

Збір вівся через соціальні мережі, Telegram-канали, онлайн-платформи на кшталт PayPal і BuyMeACoffee, а також за участі публічних осіб та інфлюенсерів. Водночас, за даними Львівської міської ради, на момент кампанії Гусаков уже отримував необхідне лікування безкоштовно.

Слідством встановлено, що зібрані понад 1,3 млн грн не були використані за цільовим призначенням — кошти витрачалися здебільшого на особисті потреби, азартні ігри та інвестиції в криптовалюти.

Чоловіку заочно повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 КК України (шахрайство в особливо великих розмірах). У червні цього року він виїхав за кордон.

У ході слідства було допитано понад 400 осіб у статусі свідків і потерпілих. Встановлено тисячі транзакцій на понад 100 млн грн, здійснених як «благодійні внески». Точна кількість постраждалих ще з’ясовується, але вже ідентифіковано понад 1 200 осіб, які перерахували суми понад 10 тис. грн.

Раніше стало відомо, що правоохоронці проводили обшуки у Львові та Києві за місцями проживання Назарія Гусакова та осіб, яких він залучив до збору коштів для закупівлі дороговартісного препарату. 

Як раніше повідомив Президент України Володимир Зеленський за інформацією міністра внутрішніх справ України Ігора Клименка, Гусаков виїхав з України – поліція шукає його слід.

Нагадаємо, Львівського активіста зі СМА Назарія Гусакова запідозрили у зловживанні донатами.

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