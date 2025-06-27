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Поліція проводить обшуки у справі щодо можливого шахрайства під час збору коштів для Назарія Гусакова

09:42, 27 червня 2025
Дії поліцейських спрямовані на документування можливих фактів нецільового використання благодійних коштів, а також встановлення місцеперебування осіб, які можуть бути причетні до ймовірної злочинної діяльності.
Поліція проводить обшуки у справі щодо можливого шахрайства під час збору коштів для Назарія Гусакова
Фото: npu.gov.ua
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Правоохоронці здійснюють обшуки у Львові та Києві за місцями проживання Назарія Гусакова та осіб, яких він залучив до збору коштів для закупівлі дороговартісного препарату. Про це повідомив офіційний сайт Національної поліції.

Зазначається, що йдеться про близьких друзів і знайомих, банківські картки яких він використовував для отримання благодійних внесків та в особи, що допомагала йому в переказі готівкових та безготівкових коштів, зібраних на донати в криптовалюту.

«Дії поліцейських спрямовані на документування можливих фактів нецільового використання благодійних коштів, а також встановлення місцеперебування осіб, які можуть бути причетні до ймовірної злочинної діяльності», - сказано у повідомленні.

Фахівці Департаменту кіберполіції аналізують інформацію щодо руху коштів, зокрема за криптовалютними гаманцями, куди могли виводитись отримані внески. Водночас, працівники Державної служби фінансового моніторингу України перевіряють рух коштів за банківськими рахунками Назарія Гусакова та інших осіб, які могли бути задіяні в зборі пожертв.

Наразі встановлюється коло потерпілих, які могли постраждати від шахрайських дій.

Правоохоронці закликають громадян, які здійснювали перекази коштів, а також тих, хто має інформацію, що може бути корисною для слідства, звертатися до Головного слідчого управління.

«Поліцейські просять всіх, хто переказував кошти на ці збори, постраждав від шахрайських дій або має будь-яку інформацію, яка може допомогти слідству, звертатись до слідчого Головного слідчого управління за телефоном: 099 302 15 24. Кожне свідчення може бути важливим для встановлення істини», - додали у поліції.

Слідчі дії проходять у межах досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Як раніше повідомив Президент України Володимир Зеленський за інформацією міністра внутрішніх справ України Ігора Клименка, Гусаков виїхав з України – поліція шукає його слід.

Нагадаємо, Львівського активіста зі СМА Назарія Гусакова запідозрили у зловживанні донатами.

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Національна поліція Київ

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