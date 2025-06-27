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Полиция проводит обыски по делу о возможном мошенничестве при сборе средств для Назария Гусакова

09:42, 27 июня 2025
Действия полицейских направлены на документирование возможных фактов нецелевого использования благотворительных средств, а также установление местонахождения лиц, которые могут быть причастны к вероятной преступной деятельности.
Полиция проводит обыски по делу о возможном мошенничестве при сборе средств для Назария Гусакова
Фото: npu.gov.ua
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Правоохранители проводят обыски во Львове и Киеве по местам проживания Назария Гусакова и лиц, которых он привлек к сбору средств для закупки дорогостоящего препарата. Об этом сообщил официальный сайт Национальной полиции.

Уточняется, что речь идет о близких друзьях и знакомых, банковские карты которых он использовал для получения благотворительных взносов, а также о лице, помогавшем ему в переводе наличных и безналичных средств, собранных как донаты в криптовалюте.

«Действия полицейских направлены на документирование возможных фактов нецелевого использования благотворительных средств, а также установление местонахождения лиц, которые могут быть причастны к вероятной преступной деятельности», — говорится в сообщении.

Специалисты Департамента киберполиции анализируют информацию о движении средств, в частности по криптовалютным кошелькам, на которые могли выводиться полученные взносы. В то же время сотрудники Государственной службы финансового мониторинга Украины проверяют движение средств по банковским счетам Назария Гусакова и других лиц, которые могли быть задействованы в сборе пожертвований.

В настоящее время устанавливается круг потерпевших, которые могли пострадать от мошеннических действий.

Правоохранители призывают граждан, которые осуществляли переводы средств, а также тех, кто владеет информацией, которая может быть полезной для следствия, обращаться в Главное следственное управление.

«Полицейские просят всех, кто переводил средства на эти сборы, пострадал от мошеннических действий или обладает любой информацией, которая может помочь следствию, обращаться к следователю Главного следственного управления по телефону: 099 302 15 24. Каждое свидетельство может быть важным для установления истины», — добавили в полиции.

Следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщил Президент Украины Владимир Зеленский по информации министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, Гусаков выехал из Украины – полиция ищет его след.

Напомним, Львовского активиста из СМА Назария Гусакова заподозрили в злоупотреблении донатами.

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Национальная полиция Киев

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