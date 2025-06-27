Практика судов
  1. В Украине

Обжалование решений, действий или бездействия административного органа — что нужно знать

09:28, 27 июня 2025
Процедура обжалования касается не только окончательных решений, но и процедурных решений, а также действий или бездействия органов.
Обжалование решений, действий или бездействия административного органа — что нужно знать
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство юстиции Украины напомнило, что статья 18 Закона Украины «Об административной процедуре» (ЗАП) гарантирует каждому лицу право на обжалование решений, действий или бездействия административных органов. При этом обжалование может осуществляться как в административном порядке согласно этому Закону, так и в суд.

Административные органы обязаны информировать граждан о способе, порядке и сроках обжалования административного акта, который негативно влияет на их права, свободы или законные интересы. Такое уведомление должно включать всю необходимую информацию для подачи жалобы. В частности, в административном акте, который негативно влияет на право, свободу или законный интерес лица либо возлагает на него определенную обязанность, указываются сроки и порядок его обжалования, в том числе — наименование и местонахождение административного органа, который является субъектом рассмотрения жалобы, и вид суда, в который лицо может подать иск.

В Минюсте отметили, что процедура обжалования касается не только окончательных решений, но и процедурных решений, а также действий или бездействия органов. При этом жалобы только на отдельные процедурные решения и действия рассматриваются до принятия административного акта. Это обеспечивает возможность защиты прав на всех этапах административной процедуры.

ЗАП также предусматривает, что срок для подачи жалобы не может считаться пропущенным, если административный орган не указал в административном акте срок и порядок его обжалования. Это значительно повышает ответственность административных органов за надлежащее выполнение своих обязанностей и гарантирует лицам право на справедливое рассмотрение.

Административный орган должен оперативно рассматривать жалобы на отдельные процедурные решения или действия, которые препятствуют началу производства или существенно влияют на рассмотрение дела. Это гарантирует эффективность рассмотрения дела и соблюдение принципов добросовестности.

Эти положения направлены на обеспечение эффективного внешнего контроля за деятельностью административных органов и защиту прав лиц в государстве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

минюст

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин предлагает изменить размер максимальной величины базы начисления ЕСВ для военных

Правительство предлагает изменить размер максимальной величины базы начисления ЕСВ для военнослужащих и полицейских.

Ходатайства на обыски и прослушивание служащих предприятий-резидентов Defence City будут требовать согласования Генпрокурора

В УПК предусмотрят, что совершение процессуальных действий в отношении юридических лиц, включенных Минобороны в Перечень Defence City, и их служебных лиц будет требовать согласования Генерального прокурора – в частности, ходатайства на обыски и прослушивание.

Украинцы массово ходят в суды – в 2024 году суды посетил каждый четвертый

Количество посетителей судов является рекордным с момента полномасштабного вторжения.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроекты о компенсации инвестиций через налоги

Инвестиционные проекты, которые можно будет компенсировать через налоги, должны быть реализованы в перерабатывающей промышленности.

Служба судебной охраны оказалась в кадровом кризисе – не хватает более 60% личного состава

Каждый месяц увольняются 20-25 сотрудников Судебной охраны, а заработная плата составляет менее 15 тысяч гривен в месяц.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Зоряна Чевилюк
    Зоряна Чевилюк
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Анатолій Ємець
    Анатолій Ємець
    суддя Верховного Суду у Великій Палаті