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27 июня – какой сегодня праздник и главные события

09:10, 27 июня 2025
27 июня празднуют Всемирный день работников промышленности.
27 июня – какой сегодня праздник и главные события
Фото: Adobe Stock
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27 июня в Украине и мире празднуют Всемирный день рыболовства. В этот день проходят конференции, форумы, образовательные кампании, выставки и экологические акции по всему миру. Во многих прибрежных общинах организуют праздничные мероприятия, рыболовные ярмарки, фестивали с соревнованиями и народными гуляниями.

А еще 27 июня Международный день ананаса. Это неофициальный праздник, набирающий популярность во всем мире, особенно среди любителей тропических вкусностей и кулинаров. В Международный день ананаса проводятся кулинарные мастер-классы, фестивали фруктов, дегустации и тематические вечеринки с тропической музыкой. В соцсетях распространяют фото и рецепты с ананасом, популяризируют здоровый образ жизни и правильное питание.

27 июня празднуют Всемирный день работников промышленности. Главная цель Всемирного дня работников промышленности — подчеркнуть важность промышленного труда, обратить внимание на вклад рабочих, инженеров, технических специалистов и руководителей в развитие современных технологий и производства.

Какой сегодня церковный праздник

27 июня верующие празднуют день памяти блаженного священномученика Николая (Чарнецкого). Николай Чарнецкий родился в 1884 году в Галиции. С детства отличался глубоким благочестием и стремлением к служению Богу. После обучения и рукоположения в священники он активно работал в церковной пастырской деятельности, заботясь о своих прихожанах.

Календарь важных событий за 27 июня

1663 год — в Нежине собрался знаменитый казацкий совет, известный как Черный совет, на котором избрали гетманом Левобережной Украины Ивана Брюховецкого;

1871 год — в Японской империи официально введена новая денежная единица — иена, впоследствии ставшая национальной валютой;

1905 год — началось вооруженное восстание моряков на броненосце “Князь Потемкин Таврический”, что стало одним из определяющих событий революционного движения;

1929 год — в лабораториях компании Bell в Нью-Йорке продемонстрировали систему передачи телевидения с полноцветным изображением, что стало прорывом в развитии техники;

1931 год — изобретатель Игорь Сикорский в США получил патент на первый в мире вертолет, открыв новую эру в авиации;

1932 — в Сиаме (теперь Таиланд) приняли новую конституцию;

1944 год — началась массовая депортация болгар, армян и греков из Крыма в восточные районы Советского Союза;

1954 год — в Обнинске открылась первая в мире атомная электростанция;

1964 год — в Вашингтоне установили памятник Тарасу Шевченко;

1991 год — начались Югославские войны с войны за независимость Словении;

2001 год — во Львове во время Праздничной Литургии по византийскому обряду с участием Папы Иоанна Павла II состоялась беатификация украинских греко-католических новомучеников;

2017 год — в Киеве произошел теракт, в результате которого погиб полковник Максим Шаповал;

2022 год — в Кременчуге (Полтавская область) в результате ракетного удара по торговому центру “Амстор” произошло одно из самых трагических событий современной истории региона.

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