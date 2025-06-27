27 червня – яке сьогодні свято та головні події

27 червня святкують Всесвітній день працівників промисловості

Фото: Adobe Stock

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У п’ятницю, 27 червня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

27 червня в Україні і світі святкують Всесвітній день рибальства. Цього дня проходять конференції, форуми, освітні кампанії, виставки та екологічні акції по всьому світу. У багатьох прибережних громадах організовують святкові заходи, рибальські ярмарки, фестивалі зі змаганнями та народними гуляннями.

А ще 27 червня Міжнародний день ананаса. Це неофіційне свято, яке набирає популярності в усьому світі, особливо серед любителів тропічних смаколиків і кулінарів. У Міжнародний день ананаса проводять кулінарні майстер-класи, фестивалі фруктів, дегустації і тематичні вечірки з тропічною музикою. У соцмережах поширюють фото і рецепти з ананасом, популяризують здоровий спосіб життя та правильне харчування.

27 червня святкують Всесвітній день працівників промисловості. Головна мета Всесвітнього дня працівників промисловості — підкреслити важливість промислової праці, звернути увагу на внесок робітників, інженерів, технічних спеціалістів і керівників у розвиток сучасних технологій і виробництва. Свято сприяє зміцненню професійної гордості та підтримці сталого розвитку промислового сектору.

Яке сьогодні церковне свято

27 червня віряни святкують день пам’яті блаженного священномученика Миколая (Чарнецького). Миколай Чарнецький народився 1884 року в Галичині. З дитинства відзначався глибокою побожністю та прагненням до служіння Богові. Після навчання та висвячення на священника він активно працював у церковній пастирській діяльності, опікуючись своїми парафіянами.

Календар важливих подій за 27 червня

1663 рік — у Ніжині зібралася знаменита козацька рада, відома як Чорна рада, на якій обрали гетьманом Лівобережної України Івана Брюховецького;

1871 рік — у Японській імперії офіційно введено нову грошову одиницю — єну, що згодом стала національною валютою;

1905 рік — розпочалося збройне повстання моряків на броненосці “Князь Потьомкін Таврійський”, що стало однією з визначальних подій революційного руху;

1929 рік — у лабораторіях компанії Bell у Нью-Йорку продемонстрували систему передавання телебачення з повнокольоровим зображенням, що стало проривом у розвитку техніки;

1931 рік — винахідник Ігор Сікорський у США отримав патент на перший у світі вертоліт, відкривши нову еру у авіації;

1932 рік — у Сіамі (тепер Таїланд) прийняли нову конституцію;

1944 рік — розпочалася масова депортація болгар, вірмен і греків із Криму в східні райони Радянського Союзу;

1954 рік — в Обнінську відкрилася перша у світі атомна електростанція;

1964 рік — у Вашингтоні встановили пам’ятник Тарасові Шевченку;

1991 рік — почалися Югославські війни з війни за незалежність Словенії;

2001 рік — у Львові під час Святкової Літургії за візантійським обрядом, за участю Папи Івана Павла II, відбулася беатифікація українських греко-католицьких новомучеників;

2017 рік — у Києві стався теракт, внаслідок якого загинув полковник Максим Шаповал;

2022 рік — у Кременчуку (Полтавська область) внаслідок ракетного удару по торговельному центру “Амстор” сталася одна з найтрагічніших подій сучасної історії регіону.

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