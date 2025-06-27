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НАБУ і САП вимагатимуть для віцепремʼєра Олексія Чернишова заставу у 120 млн грн і відсторонення

08:52, 27 червня 2025
НАБУ і САП скерували до Вищого антикорупційного суду клопотання про застосування до Олексія Чернишова запобіжного заходу.
НАБУ і САП вимагатимуть для віцепремʼєра Олексія Чернишова заставу у 120 млн грн і відсторонення
Фото: unian.net
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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», ВАКС оголосив дату засідання у справі віцепрем’єр-міністра – міністра національної єдності Олексія Чернишова.

27 червня Національне антикорупційне бюро України повідомило, що разом з Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою скерували до Вищого антикорупційного суду клопотання про застосування до чинного Віцепрем’єр-міністра України, який раніше обіймав посаду Міністра розвитку громад та територій України, запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 120 млн грн.

«НАБУ і САП також звернулися до Вищого антикорупційного суду з клопотанням про відсторонення чинного Віцепрем’єр-міністра України від посади», - йдеться у заяві.

Окрім цього, САП також вимагає покладення на фігуранта таких обов’язків:

- прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;

- носити електронний засіб контролю.

«Зауважимо, що застосування такого запобіжного заходу узгоджувалося детективами НАБУ і прокурорами САП, виходячи із ризиків, встановлених у цій справі, а також зважаючи на судову практику ВАКС в аналогічних випадках. Зокрема, враховано його повернення до України та прибуття до НАБУ за викликом.

У разі визначення судом указаного запобіжного заходу підозрюваний зобов’язаний внести визначений розмір застави впродовж 5 днів. Якщо підозрюваний не виконає обов’язку, а також якщо будуть встановлені факти порушення ним умов запобіжного заходу, прокурор має право звернутись із клопотанням про зміну такого запобіжного заходу на більш суворий», - додали у САП.

Раніше Олексій Чернишов заявляв, що мав конструктивний діалог з НАБУ.

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НАБУ САП ВАКС Олексій Чернишов

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