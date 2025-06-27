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Єврокомісія підтримує відкриття переговорів про вступ України до ЄС — Урсула фон дер Ляєн

08:42, 27 червня 2025
Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що «Україна заслуговує на рух уперед».
Єврокомісія підтримує відкриття переговорів про вступ України до ЄС — Урсула фон дер Ляєн
Фото: reuters
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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що підтримує відкриття першого кластера в переговорах про вступ України до Європейського Союзу. Про це вона написала на своїй сторінці у соцмережі Х після саміту ЄС 26 червня.

Вона підкреслила, що Україна під невпинним вогнем проводить «реформу за реформою». Саме тому Єврокомісія «захищає» відкриття першого кластера переговорів.

«Україна досягла успіху — тепер ми теж повинні. Тому що процес вступу базується на заслугах. І Україна заслуговує на рух уперед», — наголосила президентка Комісії.

На пресконференції за підсумками засідання Європейської Ради Урсула фон дер Ляєн заявила про рішучу підтримку України як у військовому, так і в політичному та євроінтеграційному напрямах.

Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС уже виділив 1 мільярд євро на підтримку української оборонної промисловості — за рахунок прибутків від заморожених російських активів. За її словами, ЄС також готовий наперед надати Україні решту 11 мільярдів євро з кредитного пакету G7, розуміючи нагальну потребу в цих коштах.

«Ми на шляху до досягнення цілі — передати Україні 2 мільйони артилерійських снарядів у 2025 році. І ми готові наперед надати залишок у 11 мільярдів євро з кредитів G7, адже розуміємо, наскільки важливо Україні отримати ці кошти вже зараз», — сказала президентка Єврокомісії.

Раніше ми писали, що Саміт ЄС не зміг ухвалити спільну заяву на підтримку України через вето Угорщини.

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ЄС Україна

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