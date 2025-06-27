Дональд Трамп заявив, що США підписали торговельну угоду з Китаєм

За словам Дональда Трампа, наступною може бути угода з Індією.

Фото: Getty Images

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Президент США Дональд Трамп повідомив, що країна підписала торговельну угоду з Китаєм. Про це він сказав під час виступу на заході в Білому домі, присвяченому просуванню законопроекту про державні витрати, який він закликав Конгрес ухвалити до 4 липня.

«Ми лише вчора підписали (торговельну угоду — Ред.) з Китаєм, так? Щойно підписали з Китаєм. У нас плануються чудові угоди. Можливо, буде угода з Індією. Дуже велика. Ми відкриємо Індію (для американського бізнесу — ред.). У межах китайської угоди ми починаємо відкривати Китай», — сказав Трамп.

Також він додав, що США не з усіма будуть укладати угоди.

«Деяким ми просто надішлемо листа з повідомленням, що вони платитимуть 25%, 35%, 45%», — сказав американський президент.

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