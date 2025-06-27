Дональд Трамп заявил, что США подписали торговое соглашение с Китаем

По словам Дональда Трампа, следующим может быть соглашение с Индией.

Фото: Getty Images

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что страна подписала торговое соглашение с Китаем. Об этом он заявил во время выступления на мероприятии в Белом доме, посвященном продвижению законопроекта о государственных расходах, который он призвал Конгресс принять до 4 июля.

«Мы только вчера подписали (торговое соглашение — Ред.) с Китаем, да? Только что подписали с Китаем. У нас планируются отличные сделки. Возможно, будет соглашение с Индией. Очень большое. Мы откроем Индию (для американского бизнеса — ред.). В рамках китайского соглашения мы начинаем открывать Китай», — сказал Трамп.

Также он добавил, что США будут заключать соглашения не со всеми.

«Некоторым мы просто отправим письмо с уведомлением, что они будут платить 25%, 35%, 45%», — заявил американский президент.

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