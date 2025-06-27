«Свадьба века» — церемонию бракосочетания Джеффа Безоса и Лорен Санчес оценили в 55,6 млн долларов

Основатель Amazon арендовал в Венеции несколько люксовых отелей для себя, невесты и более двухсот приглашенных.

Фото: Associated Press

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В Венеции состоится свадьба 61-летнего американского миллиардера Джеффа Безоса и 55-летней Лорен Санчес — это событие уже прозвали «свадьбой века».

По данным ряда СМИ, основатель Amazon арендовал несколько люксовых отелей для себя, невесты и более двухсот приглашенных. Туристы, у которых были забронированы номера в этом отеле и даже те, кто уже заселился, получили компенсации и предложение переехать в другие отели высокого класса. Понравилось это не всем.

Часть жителей Венеции также не довольны, что свадьба пройдет именно их городе и планируют сорвать торжество. Из-за угроз безопасности Безосу пришлось усилить охрану

По слухам, Лорен Санчес сменит за время церемонии 27 нарядов от Dolce & Gabbana.

Дата и место проведения самой ожидаемой свадьбы лета пока держатся в тайне, но по данным СМИ, она может пройти с 26 по 28 июня, а основная церемония состоится в последний день.

Всего свадьба обойдется Безосу в 40–48 млн евро (46,5–55,6 млн долларов).

Напомним, Джефф Безос и Лорен Санчес вместе с 2019 года. Ранее миллиардер был женат на Маккензи Скотт, с которой развёлся в 2019 году после 25 лет брака.

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