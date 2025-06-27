Практика судов
  1. В мире

«Свадьба века» — церемонию бракосочетания Джеффа Безоса и Лорен Санчес оценили в 55,6 млн долларов

08:12, 27 июня 2025
Основатель Amazon арендовал в Венеции несколько люксовых отелей для себя, невесты и более двухсот приглашенных.
«Свадьба века» — церемонию бракосочетания Джеффа Безоса и Лорен Санчес оценили в 55,6 млн долларов
Фото: Associated Press
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Венеции состоится свадьба 61-летнего американского миллиардера Джеффа Безоса и 55-летней Лорен Санчес — это событие уже прозвали «свадьбой века».

По данным ряда СМИ, основатель Amazon арендовал несколько люксовых отелей для себя, невесты и более двухсот приглашенных. Туристы, у которых были забронированы номера в этом отеле и даже те, кто уже заселился, получили компенсации и предложение переехать в другие отели высокого класса. Понравилось это не всем.

Часть жителей Венеции также не довольны, что свадьба пройдет именно их городе и планируют сорвать торжество. Из-за угроз безопасности Безосу пришлось усилить охрану 

По слухам, Лорен Санчес сменит за время церемонии 27 нарядов от Dolce & Gabbana.

Дата и место проведения самой ожидаемой свадьбы лета пока держатся в тайне, но по данным СМИ, она может пройти с 26 по 28 июня, а основная церемония состоится в последний день.  

Всего свадьба обойдется Безосу в 40–48 млн евро (46,5–55,6 млн долларов).

Напомним, Джефф Безос и Лорен Санчес вместе с 2019 года. Ранее миллиардер был женат на Маккензи Скотт, с которой развёлся в 2019 году после 25 лет брака.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.   

США Италия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин предлагает изменить размер максимальной величины базы начисления ЕСВ для военных

Правительство предлагает изменить размер максимальной величины базы начисления ЕСВ для военнослужащих и полицейских.

Ходатайства на обыски и прослушивание служащих предприятий-резидентов Defence City будут требовать согласования Генпрокурора

В УПК предусмотрят, что совершение процессуальных действий в отношении юридических лиц, включенных Минобороны в Перечень Defence City, и их служебных лиц будет требовать согласования Генерального прокурора – в частности, ходатайства на обыски и прослушивание.

Украинцы массово ходят в суды – в 2024 году суды посетил каждый четвертый

Количество посетителей судов является рекордным с момента полномасштабного вторжения.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроекты о компенсации инвестиций через налоги

Инвестиционные проекты, которые можно будет компенсировать через налоги, должны быть реализованы в перерабатывающей промышленности.

Служба судебной охраны оказалась в кадровом кризисе – не хватает более 60% личного состава

Каждый месяц увольняются 20-25 сотрудников Судебной охраны, а заработная плата составляет менее 15 тысяч гривен в месяц.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Зоряна Чевилюк
    Зоряна Чевилюк
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Анатолій Ємець
    Анатолій Ємець
    суддя Верховного Суду у Великій Палаті