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Саммит ЕС не смог принять совместное заявление в поддержку Украины из-за вето Венгрии

21:27, 26 июня 2025
26 из 27 стран-членов поддержали заявление о «непоколебимой поддержке пути Украины к членству в ЕС».
Саммит ЕС не смог принять совместное заявление в поддержку Украины из-за вето Венгрии
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В четверг, 26 июня, Европейский совет не смог единогласно принять заявление о поддержке Украины во время заседания 26 июня. За документ проголосовали 26 из 27 стран-членов ЕС — против выступила только Венгрия. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном на сайте Европейского совета.

Совет подтвердил непоколебимую поддержку евроинтеграционного курса Украины. Лидеры ЕС приветствовали значительный прогресс в реформах, призвали активизировать работу над вступлением и отметили готовность открыть первый переговорный кластер. Теперь вопрос о членстве Украины в ЕС планируется обсудить на следующем саммите.

В документе Европейский совет вновь подтвердил свою поддержку мира в Украине, осудил недавние атаки России и призвал к немедленному прекращению огня и конструктивному диалогу. Лидеры ЕС подчеркнули важность гуманитарных усилий: в частности, освобождение пленных, возвращение депортированных гражданских лиц и детей, незаконно вывезенных в Россию и Беларусь.

Страны ЕС заявили о намерении усилить военную помощь Украине, в том числе через развитие оборонной промышленности и интеграцию украинских предприятий в европейский оборонный сектор. Европейский совет подчеркнул необходимость быстрой реализации решений в рамках Европейского фонда мира и инициативы G7 по долгосрочным гарантиям безопасности (ERA).

Ранее сообщалось, что ЕС откроет первый кластер по переговорам о вступлении Молдовы — страна была в одном пакете с Украиной.

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ЕС Украина Венгрия

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