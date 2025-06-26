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Продвижение российских войск на приграничье Сумщины остановлено, — Сырский

20:59, 26 июня 2025
Александр Сырский подчеркнул, что линия боевого соприкосновения на данный момент стабилизирована.
Продвижение российских войск на приграничье Сумщины остановлено, — Сырский
Фото: ukrinform.com
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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что продвижение российских войск в приграничных районах Сумщины по состоянию на эту неделю остановлено, а линия боевого соприкосновения стабилизирована.

«На определенных участках наши подразделения успешно применяют тактику активной обороны и освобождают украинскую землю в приграничье Сумщины.

На Северослободском и Курском направлениях мы повторно сковали около 50 тысяч личного состава ВС России, в том числе элитные бригады их ВДВ и морской пехоты», — сказал он.

Сырский подчеркнул, что наступательные действия ВСУ в Глушковском районе Курской области заставили противника перебросить часть войск на защиту своей территории. Это значительно снизило наступательные возможности основного группирования войск противника на Сумском направлении.

«В командовании нашего группирования на Северослободском направлении создана специальная группа по вопросам обороны Сумщины — городов и общин области. Первостепенные задачи — это укрепление укреплений, наращивание системы инженерных и фортификационных заграждений», — заявил он.

Также назначено должностное лицо, которое будет непосредственно отвечать за подготовку городов и общин Сумщины к обороне и обеспечение эффективности системы инженерных заграждений на вероятных направлениях наступления противника. Назначен заместитель по вопросам инженерного фортификационного оборудования.

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россия ВСУ война Александр Сырский

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