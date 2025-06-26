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Просування російських військ у прикордонні Сумщини зупинено, — Сирський

20:59, 26 червня 2025
Олександр Сирський підкреслив, що лінія бойового зіткнення наразі стабілізована.
Просування російських військ у прикордонні Сумщини зупинено, — Сирський
Фото: ukrinform.com
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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що просування російських військ у прикордонні Сумщини станом на цей тиждень зупинено, а лінія бойового зіткнення – стабілізована.

«На визначених ділянках наші підрозділи успішно задіюють тактику активної оборони та звільняють українську землю в прикордонні Сумщини.

На Північнослобожанському та Курському напрямках ми повторно скували близько 50 тисяч особового складу зс росії, зокрема елітні бригади їхніх ВДВ і морської піхоти», - сказав він.

Сирський підкреслив, що наступальні дії ЗСУ у Глушківському районі Курської області змусили противника відправити певну частину військ для захисту своєї території. Це значно знизило наступальні можливості головного угруповання військ противника на Сумському напрямку.

«У командуванні нашого угруповання на Північнослобожанському напрямку створено спеціальну групу з питань оборони Сумщини – міст і громад області. Першочергові завдання – це зміцнення укріплень, нарощення системи інженерних та фортифікаційних загороджень», - заявив він.

Також призначено посадову особу, яка безпосередньо відповідатиме за підготовку міст і громад Сумщини до оборони та забезпечення ефективності системи інженерних загороджень на імовірних напрямках наступу противника. Призначено заступника з питань інженерного фортифікаційного обладнання.

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росія ЗСУ війна Олександр Сирський

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