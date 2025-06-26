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Треба більше інвестувати в оборону — Європейська Рада оприлюднила висновки з саміту НАТО

21:15, 26 червня 2025
Єврорада анонсувала, що розгляд прогресу виконання рекомендацій пройде у жовтні 2025 року під час чергового засідання.
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Європейський Союз повинен збільшувати витрати на безпеку та оборону, щоб втілити в життя план стати більш обороноздатним протягом п’яти років. Про це йдеться у висновках Європейської Ради після закінчення саміту НАТО.

«Агресивна війна Росії проти України та її наслідки для європейської та глобальної безпеки в умовах змінного середовища становлять екзистенційний виклик для Європейського Союзу», - йдеться у документі.

Європейська Рада на тлі рішень, прийнятих на саміті НАТО, пропонує членам Євросоюзу вжити наступних заходів:

  • країнам потрібно збільшити витрати на оборону та безпеку;
  • активніше використовувати інструмент спільних оборонних закупівель;
  • координувати між собою оборонні зобов'язання;
  • парламенти країн-членів повинні швидко розглянути та схвалити пропозицію щодо збільшення оборонних витрат членів НАТО;
  • варто мобілізувати приватне фінансування для оборонного сектору;
  • Європейський інвестиційний банк повинен також забезпечити належне фінансування оборонної промисловості;
  • зробити все для того, щоб європейський оборонпром мав оборонні підприємства потрібних напрямків.

«Європейська Рада підкреслює, що захист усіх сухопутних, повітряних та морських кордонів ЄС сприяє безпеці Європи в цілому, зокрема щодо східного кордону ЄС, враховуючи загрози, що виникають з боку Росії та Білорусі», - йдеться у тексті документу.

Також Єврорада анонсувала, що розгляд прогресу виконання рекомендацій пройде у жовтні 2025 року під час чергового засідання. До жовтня у країн ЄС є час почати впроваджувати усе потрібне для зміцнення безпеки.

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ЄС НАТО

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