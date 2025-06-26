Батько дозволив неповнолітньому синові сісти за кермо і обоє отримали адмінпротоколи, відео

Батько пояснив поліцейським, що він вчить сина керувати транспортним засобом.

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У Тернополі поліцейські зупинили автомобіль Mercedes-Benz Sprinter за перевищення швидкості — 74 км/год у межах населеного пункту.

Як повідомила патрульна поліція України, за кермом виявився 17-річний юнак без водійського посвідчення. Поруч сидів його батько, який пояснив, що так вчить сина керувати.

«На водія-порушника склали два протоколи: за перевищення швидкості та керування без прав. Батько отримав постанову за передачу керування особі без відповідного права», - повідомили у поліції.

Також там нагадали, що навчати водінню можна лише законно — з інструктором і у спеціальному авто.

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