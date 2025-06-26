У Києві з 1 липня подорожчають пластикові транспортні карти

З 1 липня стануть дорожчими синя карта та пластиковий учнівський.

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З вівторка, 1 липня, у Києві пластиковий учнівський та транспортна картка стануть дорожчими. Про це повідомили на Facebook-сторінці Київ Цифровий.

Зазначається, що собівартість чіпів, логістики та курс гривні впливають на плату за їхнє виготовлення.

«З 1 липня нова вартість синьої карти – 96 грн, пластикового учнівського – 120 грн.

Різниця в ціні – через різний спосіб виготовлення. Сині карти друкують масово, без персоналізації, тому вони дешевші. Учнівські оформлюються індивідуально — з іменем, фото та школою, і це впливає на вартість», - сказано у повідомленні.

Також там додали, громадяни можуть обрати цифрову транспортну карту, зменшити кругообіг пластику та завжди мати поїздки напоготові у смартфоні.

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