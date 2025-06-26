В Киеве с 1 июля подорожают пластиковые транспортные карты

С 1 июля подорожают синяя карта и пластиковый ученический.

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Со вторника, 1 июля, в Киеве подорожают пластиковая ученическая карта и транспортная карта. Об этом сообщили на Facebook-странице «Київ Цифровий».

Указывается, что себестоимость чипов, логистика и курс гривны влияют на стоимость их изготовления.

«С 1 июля новая стоимость синей карты — 96 грн, пластиковой ученической — 120 грн.

Разница в цене — из-за разного способа изготовления. Синие карты печатаются массово, без персонализации, поэтому они дешевле. Ученические оформляются индивидуально — с именем, фото и школой, и это влияет на стоимость», — говорится в сообщении.

Также добавляется, что граждане могут выбрать цифровую транспортную карту, сократить использование пластика и всегда иметь поездки под рукой в смартфоне.

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