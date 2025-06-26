Срок обращения в АМКУ по делам о недобросовестной конкуренции при продолжающемся нарушении — постановление КХС ВС

КХС ВС указал, что лица, права которых нарушены действиями, определенными законом как недобросовестная конкуренция, могут в течение шести месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о нарушении своих прав, обратиться в АМКУ или его территориальные отделения с заявлением о защите своих прав.

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ООО обратилось в суд с иском к Антимонопольному комитету Украины (АМКУ) о признании недействительным решения АМКУ о нарушении законодательства о защите от недобросовестной конкуренции и наложении штрафа (Решение АМКУ). Истец указал, что заявление о нарушении законодательства о защите от недобросовестной конкуренции было подано заявителями в АМКУ через девять месяцев с момента, когда они узнали или должны были узнать о предполагаемом нарушении своих прав, тогда как ст. 28 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции» устанавливает шестимесячный срок для обращения с заявлением в АМКУ. Истечение такого срока является основанием для отказа в принятии заявления, если орган АМКУ не признает уважительными причины пропуска срока обращения.

Суд первой инстанции, с выводами которого согласился апелляционный хозяйственный суд, оставил иск без удовлетворения.

КХС ВС в деле от 12 июня 2025 года № 910/3667/24 оставил решения судов предыдущих инстанций без изменений, отметив, в частности, следующее.

Согласно ст. 28 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции» лица, права которых нарушены действиями, определенными этим Законом как недобросовестная конкуренция, могут в течение шести месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о нарушении своих прав, обратиться в АМКУ или его территориальные отделения с заявлением о защите своих прав.

Истечение срока обращения с заявлением является основанием для отказа в принятии заявления, если орган АМКУ не признает уважительными причины пропуска срока.

Как урегулировано ст. 28-1 указанного Закона, субъект хозяйствования не может быть привлечен к ответственности за совершение действий, определенных Законом как недобросовестная конкуренция, если истек срок давности привлечения к ответственности.

Срок давности за недобросовестную конкуренцию составляет три года с дня совершения нарушения, а в случае длящегося нарушения — с дня окончания такого нарушения. Течение срока давности приостанавливается на время рассмотрения дел о недобросовестной конкуренции органами АМКУ.

КХС ВС отметил, что, как установлено судами предыдущих инстанций со ссылкой, в частности, на Решение АМКУ, действия ООО, заключавшиеся в распространении неопределенному кругу лиц информации, вводящей в заблуждение относительно происхождения украинского коньяка под обозначением «ADJARI», происходили неоднократно и длились определенный период времени. Следовательно, такие действия имели продолжающийся, а не разовый характер.

Таким образом, продолжающимся нарушением является такое, которое началось с противоправного действия или бездействия и затем осуществляется непрерывно. Начальным моментом этого деяния может быть активное действие либо бездействие, когда лицо не выполняет конкретную обязанность или выполняет ее не полностью либо ненадлежащим образом. Такое нарушение прекращается прекращением противоправных действий или исполнением установленных обязанностей добровольно либо принудительно, привлечением виновного лица к ответственности.

Поэтому обжалование таких действий (бездействия) направлено на защиту интереса в юридической определенности на будущее. Такой интерес нарушается до тех пор, пока продолжаются незаконные действия (бездействие).

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