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В Киеве сообщили о подозрении российскому наемнику в совершении теракта

19:40, 26 июня 2025
За выполнение задания россияне пообещали молодому человеку 400 тыс. грн.
В Киеве сообщили о подозрении российскому наемнику в совершении теракта
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В Киеве прокуроры сообщили молодому мужчине о подозрении в совершении террористического акта.

Как сообщил Офис Генерального прокурора, житель Киевской области, завербованный российскими спецслужбами и действовавший в интересах государства-агрессора, прибыл в столицу с целью подготовки к совершению теракта.

Для выполнения задания врага подозреваемый изготовил взрывное устройство в арендованной квартире по инструкциям, полученным от куратора. После этого заказчик преступления приобрел на сайте объявлений скутер, в который необходимо было заложить взрывчатку.

Скутер с взрывным устройством подозреваемый должен был оставить по указанному адресу в Днепровском районе Киева.

«Согласно плану, самодельное взрывное устройство планировали подорвать дистанционно в тот момент, когда к нему подойдет военнослужащий. Однако чудом взрывчатка не сработала должным образом. За выполнение такого задания молодому человеку пообещали заплатить 400 тыс. грн», — заявили в прокуратуре.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

Ранее сообщалось, что в Киеве 19-летний российский агент пытался взорвать военнослужащего под видом «свидания» с девушкой.

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прокуратура теракт Киев

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