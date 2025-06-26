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В областных ТЦК обновили контакты внештатных горячих линий

19:57, 26 июня 2025
На горячие линии можно обращаться с вопросами о мобилизации, воинском учете, оформлении документов и другим потребностям.
В областных ТЦК обновили контакты внештатных горячих линий
Фото: armyinform.com.ua
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Обновлены контакты внештатных горячих линий в областных территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

По этим контактам можно обращаться с вопросами, касающимися мобилизации, воинского учета, оформления документов и других потребностей.

График работы внештатных call-центров:

▪ понедельник – пятница с 09:00 до 18:00;

▪ суббота – воскресенье с 09:00 до 15:00.

Отмечается, что во время объявления воздушной тревоги внештатные call-центры не работают, поскольку операторы вынуждены переходить в укрытие.

Также добавляется, что в случае отсутствия ответа (абонент недоступен, неверный номер абонента и т. п.) по одному из указанных выше номеров, следует звонить на горячую линию внештатного call-центра Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины по телефону: 0800-500-410.

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военнослужащие ТЦК мобилизация военнообязанный воинский учет

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