В областных ТЦК обновили контакты внештатных горячих линий

Обновлены контакты внештатных горячих линий в областных территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.
По этим контактам можно обращаться с вопросами, касающимися мобилизации, воинского учета, оформления документов и других потребностей.
График работы внештатных call-центров:
▪ понедельник – пятница с 09:00 до 18:00;
▪ суббота – воскресенье с 09:00 до 15:00.
Отмечается, что во время объявления воздушной тревоги внештатные call-центры не работают, поскольку операторы вынуждены переходить в укрытие.
Также добавляется, что в случае отсутствия ответа (абонент недоступен, неверный номер абонента и т. п.) по одному из указанных выше номеров, следует звонить на горячую линию внештатного call-центра Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины по телефону: 0800-500-410.
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