Курс евро в четвертый раз за месяц обновил исторический рекорд

На 27 июня курс евро установлен на уровне 48,63 грн.

Фото: ukraina.info

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В четверг, 26 июня, Национальный банк Украины понизил курс доллара к гривне, а вот курс евро снова вырос. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс евро к гривне установит очередной исторический рекорд за месяц — 48,63 грн, тогда как курс доллара снизится на 8 копеек.

Официальные курсы на пятницу:

1 доллар США — 41,58 грн (по сравнению с 41,66 грн на 26 июня);

1 евро — 48,63 грн (по сравнению с 48,32 грн на 26 июня).

Напомним, ранее в июне курс евро установил три рекорда: первый — 13 июня, второй — 20 июня на уровне 48,20 грн, а третий — 25 июня на уровне 48,50 грн.

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