Курс євро вчетверте за місяць оновив історичний рекорд

На 27 червня курс євро встановлений у розмірі 48,63 грн.

Фото: ukraina.info

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У четвер, 26 червня, Національний банк України знизив курс долара до гривні, а ось курс євро знову зріс. Про це свідчать дані регулятора.

Офіційний курс євро до гривні встановить черговий історичний рекорд за місяць - 48,63 грн, а курс долара зменшиться на 8 копійок.

Офіційні курси на п'ятницю:

1 долар США — 41,58 грн (41,66 грн станом на 26 червня);

1 євро — 48,63 грн (48,32 грн станом на 26 червня).

Нагадаємо, раніше у червні курс євро встановив три рекорди: перший - 13 червня, другий - 20 червня у 48,20 грн, а втретє - 25 червня у 48,50 гривні.

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