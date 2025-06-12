Курс євро вперше в історії України перевищив показник в 48 гривень

Курс євро в Україні оновив історичний максимум.

Фото: finclub.net

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У четвер, 12 червня, Національний банк України знизив курс долара до гривні, а ось курс євро зріс більш ніж на 60 копійок. Про це свідчать дані регулятора.

Офіційний курс на 13 червня встановлено на такому рівні: 41,4880 гривень за 1 долар (-0,0237 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,0825 гривень за 1 євро (+0,6263 грн). Попередній максимум було зафіксовано 22 квітня - 47,7653.

На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 41,75 гривень, курс євро перевищив позначку 48 гривень.

Зазначимо, що євро зріс на 1,07% до 1,16 долара, найвищого рівня з жовтня 2021 року.

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