Курс евро впервые в истории Украины превысил показатель в 48 гривен

Курс евро в Украине обновил исторический максимум.

Фото: finclub.net

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В четверг, 12 июня, Национальный банк Украины понизил курс доллара к гривне, а вот курс евро вырос более чем на 60 копеек. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс на 13 июня установлен на таком уровне: 41,4880 гривны за 1 доллар (-0,0237 грн).

Официальный курс евро составит 48,0825 гривны за 1 евро (+0,6263 грн). Предыдущий максимум был зафиксирован 22 апреля — 47,7653.

На наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек до 41,75 гривны, курс евро превысил отметку 48 гривен.

Отметим, что евро вырос на 1,07% до 1,16 доллара — самого высокого уровня с октября 2021 года.

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