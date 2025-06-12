Практика судов
  1. В Украине

Курс евро впервые в истории Украины превысил показатель в 48 гривен

16:32, 12 июня 2025
Курс евро в Украине обновил исторический максимум.
Курс евро впервые в истории Украины превысил показатель в 48 гривен
Фото: finclub.net
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В четверг, 12 июня, Национальный банк Украины понизил курс доллара к гривне, а вот курс евро вырос более чем на 60 копеек. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс на 13 июня установлен на таком уровне: 41,4880 гривны за 1 доллар (-0,0237 грн).

Официальный курс евро составит 48,0825 гривны за 1 евро (+0,6263 грн). Предыдущий максимум был зафиксирован 22 апреля — 47,7653.

На наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек до 41,75 гривны, курс евро превысил отметку 48 гривен.

Отметим, что евро вырос на 1,07% до 1,16 доллара — самого высокого уровня с октября 2021 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина евро курс доллара

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
НАПК изменило условия удаления деклараций с Реестра

Помимо возможности удаления декларации из Реестра для кандидатов на должности, НАПК также изменило формулировку относительно сроков хранения деклараций после прекращения работы в Общественном совете добропорядочности и в конкурсных комиссиях.

Кандидаты на должности отныне могут удалять ранее поданные декларации из Реестра НАПК

НАПК ввело новшество – теперь кандидаты на должности в различные государственные органы смогут удалять свои ранее поданные декларации из Реестра НАПК.

Положениями УПК не предусмотрено обязательное заверение восстановленных материалов электронной подписью — Верховный Суд

Как указал Верховный Суд, главное, чтобы их достоверность была подтверждена надлежащим образом, что и было сделано судом первой инстанции в рамках восстановления материалов производства.

Верховный Суд попал под масштабную кибератаку – что известно

Электронные сервисы кассационных судов пока не работают, однако надежда на скорейшее возобновление их работы есть.

Партнеры предлагают ужесточить требования к проверке деклараций добропорядочности судей, что повлияет на судейскую карьеру

Комитет получил «поправки» к законопроекту от директората Еврокомиссии, где предлагается, чтобы мог проверяться любой период деятельности судьи, а его отсутствие не препятствовало ВККС принимать решение.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Стойка
    Оксана Стойка
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Павло Слободянюк
    Павло Слободянюк
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва