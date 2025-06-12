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Редакторы против искусственного интеллекта — Wikipedia остановила тестирование сгенерированных резюме статей

19:50, 12 июня 2025
Wikipedia приостановила эксперимент по использованию искусственного интеллекта для обобщения содержания статей из-за сопротивления редакторов.
Редакторы против искусственного интеллекта — Wikipedia остановила тестирование сгенерированных резюме статей
Фото: unsplash
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Wikipedia приостановила эксперимент с использованием искусственного интеллекта из-за возмущения редакторов. Об этом сообщает 404 Media.

Фонд Wikimedia — некоммерческая организация, управляющая Wikipedia, — прекратил тестирование функции, которая показывала пользователям сгенерированные ИИ резюме статей. Причиной стала резкая критика со стороны сообщества редакторов энциклопедии.

Речь шла об экспериментальном проекте, в рамках которого в мобильной версии Wikipedia на протяжении двух недель должны были отображаться краткие сводки содержания статей, созданные искусственным интеллектом.

Инициатива вызвала массовое недовольство редакторов, которые назвали идею «вредной для репутации ресурса».

«То, что Google запустил свои ИИ-резюме, не означает, что мы должны идти по тому же пути. Я искренне прошу не запускать это ни в мобильной версии, ни где-либо ещё», — написал один из редакторов в ответ на анонс Wikimedia Foundation.

Редакторы выразили опасения, что такой шаг нанесёт «немедленный и необратимый ущерб» доверию к Wikipedia как к надёжному источнику. Один из пользователей отметил:

«Wikipedia в каком-то смысле стала синонимом сдержанности и “скучной надёжности” — и это прекрасно. Давайте не будем недооценивать интеллект наших читателей и не ввязываться в гонку за эффектными ИИ-сводками».

В ответ на критику фонд решил временно приостановить внедрение ИИ-функции и пообещал учесть мнение сообщества перед дальнейшими шагами.

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искусственный интеллект технологии ИИ

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