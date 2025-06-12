Год мечтал о яблоке: умер украинский военный Дмитрий Шаповалов, прошедший российский плен

Его сердце остановилось во время выполнения боевого задания.

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Умер украинский военный Дмитрий Шаповалов из Винницкой области, который 26 апреля 2023 года в рамках обмена вернулся из российского плена. Его сердце остановилось во время выполнения боевого задания 9 июня.

Видео с Дмитрием, снятое сразу после обмена, облетело сеть – на нем защитник кушал яблоко и рассказывал, что год об этом мечтал.

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