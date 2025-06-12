Рік мріяв про яблуко: помер український військовий Дмитро Шаповалов, який пройшов російський полон

Його серце зупинилося під час виконання бойового завдання.

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Помер український військовий Дмитро Шаповалов з Вінниччини, який 26 квітня 2023 року в рамках обміну повернувся з російського полону. Його серце зупинилося під час виконання бойового завдання 9 червня. Про це повідомила керівниця Центрального регіонального центру Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юлія Павлюк.

Відео з Дмитром, зняте одразу після обміну, облетіло мережу – на ньому захисник їв яблуко і розповідав, що рік про це мріяв.

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