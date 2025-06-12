У Києві обмежать рух вулицею Драгоманова: з 13 червня до 10 жовтня триватиме ремонт

Із 13 червня до 10 жовтня на вулиці Драгоманова в Дарницькому районі столиці буде часткове обмеження руху транспорту. Про це повідомили у КК «Київавтодор».
Ремонтні роботи виконує КП ШЕУ Дарницького району на відрізку від вулиці Анни Ахматової до будинку № 2 по вул. Драгоманова. Протягом цього періоду дорожники оновлюватимуть інфраструктуру проїжджої частини та тротуарів.
У межах робіт передбачено:
Ремонт проводитимуть поетапно, без повного перекриття вулиці — рух транспорту залишатиметься можливим. Водіїв просять враховувати обмеження під час планування маршрутів.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.