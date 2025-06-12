У Києві обмежать рух вулицею Драгоманова: з 13 червня до 10 жовтня триватиме ремонт

З 13 червня частково обмежать рух на вулиці Драгоманова.

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Із 13 червня до 10 жовтня на вулиці Драгоманова в Дарницькому районі столиці буде часткове обмеження руху транспорту. Про це повідомили у КК «Київавтодор».

Ремонтні роботи виконує КП ШЕУ Дарницького району на відрізку від вулиці Анни Ахматової до будинку № 2 по вул. Драгоманова. Протягом цього періоду дорожники оновлюватимуть інфраструктуру проїжджої частини та тротуарів.

У межах робіт передбачено:

ремонт асфальтобетонного покриття;

оновлення тротуарів;

встановлення нового бортового каменю;

облаштування тактильної навігації та зниження бордюрів на пішохідних переходах.

Ремонт проводитимуть поетапно, без повного перекриття вулиці — рух транспорту залишатиметься можливим. Водіїв просять враховувати обмеження під час планування маршрутів.

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