В Киеве ограничат движение по улице Драгоманова: с 13 июня по 10 октября будет проводиться ремонт

С 13 июня частично ограничат движение на улице Драгоманова.

Источник фото: getty images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 13 июня по 10 октября на улице Драгоманова в Дарницком районе столицы будет частичное ограничение движения транспорта. Об этом сообщили в КК «Киевавтодор».

Ремонтные работы выполняет КП ШЭУ Дарницкого района на участке от улицы Анны Ахматовой до дома № 2 по ул. Драгоманова. В течение этого периода дорожники будут обновлять инфраструктуру проезжей части и тротуаров.

В рамках работ предусмотрено:

• ремонт асфальтобетонного покрытия;

• обновление тротуаров;

• установка нового бордюрного камня;

• обустройство тактильной навигации и понижение бордюров на пешеходных переходах.

Ремонт будет проводиться поэтапно, без полного перекрытия улицы — движение транспорта останется возможным. Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрутов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.