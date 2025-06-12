В Киеве ограничат движение по улице Драгоманова: с 13 июня по 10 октября будет проводиться ремонт

С 13 июня по 10 октября на улице Драгоманова в Дарницком районе столицы будет частичное ограничение движения транспорта. Об этом сообщили в КК «Киевавтодор».
Ремонтные работы выполняет КП ШЭУ Дарницкого района на участке от улицы Анны Ахматовой до дома № 2 по ул. Драгоманова. В течение этого периода дорожники будут обновлять инфраструктуру проезжей части и тротуаров.
В рамках работ предусмотрено:
• ремонт асфальтобетонного покрытия;
• обновление тротуаров;
• установка нового бордюрного камня;
• обустройство тактильной навигации и понижение бордюров на пешеходных переходах.
Ремонт будет проводиться поэтапно, без полного перекрытия улицы — движение транспорта останется возможным. Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрутов.
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