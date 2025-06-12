Стоимость имущества супругов при разделе определяется на время рассмотрения дела, а не его продажи — суд

Супруги, которые приобрели автомобиль во время брака, после развода столкнулись с иском мужа о разделе имущества, где бывшая жена обратила внимание, что автомобиль не внесен в список общего имущества.

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Супруги из Хмельниччины за время пребывания в браке приобрели автомобиль «Фольксваген Транспортер». В июле 2021 года пара развелась. Муж подал иск о разделе имущества супругов. Во время его рассмотрения бывшая жена заметила, что в перечне совместного имущества легковой автомобиль не указан. Об этом сообщает Хмельницкий апеляционный суд.

Выяснилось, что почти через три недели после расторжения брака муж отчужил Фольксваген своей дочери за 14 000 грн, при тогдашней его рыночной стоимости – 152 310 грн. Согласия на продажу автомобиля женщина не давала.

По информации субъекта оценочной стоимости, средняя рыночная стоимость автомобиля на момент подачи иска в суд составляла 226 560 грн. Женщина просила взыскать в ее пользу половину этой суммы как компенсацию стоимости совместного авто.

Хмельницкий горрайонный суд иск удовлетворил частично: взыскал с ответчика денежную компенсацию в сумме 96 798 грн – 1/2 доли стоимости автомобиля, установленной судебной транспортно-товароведческой экспертизой.

Муж обжаловал это решение в апелляционном суде: просил его отменить и отказать в иске. По его словам, они с женой проживали вместе еще два года после развода, и продать автомобиль, который был поврежден в ДТП, – это их совместное решение. Полученные деньги они потратили на ремонт квартиры, где женщина сейчас проживает.

К тому же, по мнению апеллянта, местный суд необоснованно учел заключение эксперта с рыночной стоимостью автомобиля на дату оценки, а не на момент его отчуждения.

Коллегия судей апелляционного суда оставила в силе решение суда первой инстанции и отклонила доводы апеллянта. Заметила, он не предоставил надлежащих и допустимых доказательств, что после развода продолжал проживать с истицей одной семьей и она согласилась на отчуждение легковика.

«Суд первой инстанции обоснованно исходил из того, что спорный автомобиль приобретен сторонами в браке за совместные средства, является совместной совместной собственностью супругов, ответчик распорядился им по своему усмотрению без согласия истицы, а потому истица имеет право на 1/2 денежной компенсации стоимости спорного транспортного средства», – отметил апелляционный суд.

Коллегия судей обратила внимание, что стоимость спорного автомобиля на время рассмотрения дела определена на основании заключения транспортно-товароведческой экспертизы, которое апеллянт не опроверг.

Апелляционный суд отклонил его аргументы о том, что действительную стоимость транспортного средства нужно учитывать на момент его отчуждения. Поскольку стоимость имущества супругов, подлежащего разделу, определяется на время рассмотрения дела, а не на момент продажи имущества одним из супругов против воли другого.

С постановлением апелляционного суда по делу № 686/19675/24 можно ознакомиться в ЕГРСР.

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