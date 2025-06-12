Вартість майна подружжя при поділі визначається на час розгляду справи, а не його продажу — суд

Подружжя, яке придбало автомобіль під час шлюбу, після розлучення зіткнулося з позовом чоловіка про поділ майна, де колишня дружина звернула увагу, що авто не внесено до списку спільного майна.

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Подружжя з Хмельниччини за час перебування у шлюбі придбало автомобіль «Фольксваген Транспортер». У липні 2021 року пара розлучилася. Чоловік подав позов про поділ майна подружжя. Під час його розгляду колишня дружина зауважила, що у переліку спільного майна легковий автомобіль не зазначено. Про це повідомляє Хмельницький апеляційний суд.

З’ясувалося, що майже через три тижні після розірвання шлюбу чоловік відчужив Фольксваген своїй дочці за 14 000 грн, при тодішній його ринкової вартості – 152 310 грн. Згоди на продаж автомобіля жінка не давала.

За інформацією суб’єкта оціночної вартості, середня ринкова вартість автомобіля на момент подачі до суду позову складала 226 560 грн. Жінка просила стягнути на її користь половину цієї суми як компенсацію вартості спільного авта.

Хмельницький міськрайонний суд позов задовольнив частково: стягнув з відповідача грошову компенсацію у сумі 96 798 грн – 1/2 частки вартості автомобіля, встановленої судовою транспортно-товарознавчою експертизою.

Чоловік оскаржив це рішення до апеляційного суду: просив його скасувати та відмовити у позові. За його словами, вони з дружиною проживали разом ще два роки після розлучення й продати автомобіль, який був пошкоджений у ДТП, – це їх спільне рішення. Отримані гроші витратили на ремонт квартири, де жінка зараз мешкає.

До того ж на думку апелянта, місцевий суд необґрунтовано взяв до уваги висновок експерта із ринковою вартістю автомобіля на дату оцінки, а не на момент його відчуження.

Колегія суддів апеляційного суду залишила в силі рішення суду першої інстанції та відхилила доводи апелянта. Зауважила, він не надав належних і допустимих доказів, що після розлучення продовжив проживати з позивачкою однією сім’єю й вона погодилася на відчуження легковика.

«Суд першої інстанції обґрунтовано виходив із того, що спірний автомобіль набутий сторонами у шлюбі за спільні кошти, є спільною сумісною власністю подружжя, відповідач розпорядився ним на власний розсуд без згоди позивачки, а тому позивачка має право на 1/2 грошової компенсації вартості спірного транспортного засобу», – зазначив апеляційний суд.

Колегія суддів звернула увагу, що вартість спірного автомобіля на час розгляду справи визначена на підставі висновку транспортно-товарознавчої експертизи, який апелянт не спростував.

Апеляційний суд відхилив його аргументи про те, що дійсну вартість транспортного засобу потрібно враховувати на момент його відчуження. Оскільки вартість майна подружжя, що підлягає поділу, визначається на час розгляду справи, а не на момент продажу майна одним із подружжя проти волі іншого.

З постановою апеляційного суду у справі № 686/19675/24 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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