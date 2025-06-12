Штормовой ветер, дожди и похолодание — что прогнозируют синоптики на 13 июня

13 июня синоптики прогнозируют понижение температуры из-за холодного воздуха с северо-запада Европы.

Источник фото: AFP

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В пятницу, 13 июня, в Украину с северо-запада Европы начнет поступать холодный воздух, что приведет к снижению температуры. Атмосферные фронты принесут кратковременные дожди в большинство областей, за исключением юга и Карпатского региона. Кроме того, почти по всей стране, кроме крайнего запада, днем ожидается усиление ветра до штормовых значений.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью в северных областях, днем по Украине, кроме Закарпатья, Карпат и южной части, кратковременные дожди. Местами возможны грозы.

Ветер преимущественно северо-западный, 7–12 м/с, днем по Украине, кроме крайнего запада, порывы 15–20 м/с.

Температура воздуха:

• на юге: ночью 11–16°, днем 21–26°;

• на остальной территории: ночью 8–13°, днем 15–20°;

• в Карпатах: ночью 1–6°, днем 10–15°

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