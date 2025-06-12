Штормовий вітер, дощі та похолодання – що прогнозують синоптики 13 червня

13 червня синоптики прогнозують зниження температури через холодне повітря з північного заходу Європи.

Джерело фото: AFP

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У п’ятницю, 13 червня, в Україну із північного заходу Європи почне надходити холодне повітря, що спричинить зниження температури. Атмосферні фронти принесуть короткочасні дощі в більшість областей, за винятком півдня та Карпатського регіону. До того ж, майже по всій країні, крім крайнього заходу, вдень очікується посилення вітру до штормових значень.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі у північних областях, вдень в Україні, крім Закарпаття, Карпат та південної частини, короткочасні дощі. Подекуди можливі грози.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім крайнього заходу, пориви 15-20 м/с.

Температура повітря:

на півдні: вночі 11–16°, вдень 21–26°;

на решті території: вночі 8–13°, вдень 15–20°;

у Карпатах: вночі 1–6°, вдень 10–15°.

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