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Припинення вогню та повернення дітей: Кіт Келлог розповів, як бачить завершення війни в Україні

16:31, 12 червня 2025
На його думку, РФслід спробувати повернути до «Ліги націй».
Припинення вогню та повернення дітей: Кіт Келлог розповів, як бачить завершення війни в Україні
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США відчувають "почуття впевненості" в тому, що Україна і РФ можуть домовитися про припинення вогню, заявив спецпредставник президента США Кіт Келлог на Брюссельському форумі German Marshall Fund of the United States.

"Ми взяли український документ, потім російський – вони звуть його меморандумом… І ми сказали: добре, як ви можете об’єднати ці два документи разом, щоб дійти до кінцевого стану? І зараз ми досить впевнено почуваємося. Ми знаємо, як може і має виглядати кінцевий стан. І якби ми могли просто дійти до цього моменту, то, вважаємо, це можна "виграти". Під виграшем я маю на увазі можливість дійти до мирної угоди", – заявив Келлог.

Келлог додав, що завершенням війни вважатиметься всеосяжне припинення вогню.

"Припинення вогню на місці - тобто на землі, на якій ви фізично перебуваєте", - пояснив він.

Крім того, США хочуть, щоб сторони повернули всіх дітей і полонених. За словами Келлога, це б зробило стійке припинення вогню довгостроковим. 

"Потім - спробувати повернути росіян до того, що я б назвав Лігою Націй. Тож усі працюють разом… Ви всі можете жити з результатами цього в довгостроковій перспективі", - сказав Келлог.

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рф Україна війна Келлог

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