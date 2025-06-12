Усі пасажири та члени екіпажу літака Air India загинули — ЗМІ

В Індії в авіакатастрофі, ймовірно, ніхто не вижив.

Фото: AP Photo

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», в Індії розбився пасажирський літак, на борту якого перебували 242 пасажири та члени екіпажу. З них 169 – громадяни Індії, 53 – громадяни Великої Британії, 1 – громадянин Канади та 7 – громадяни Португалії.

Як повідомляє DW із посиланням на телеканал CNN News18, загинули всі 242 особи, які перебували в літаку.

За даними поліції, є жертви і серед мешканців будинків, на які впав лайнер. Міністр охорони здоров’я Індії, зі свого боку, заявив, що загинуло «багато людей», але точних даних не назвав.

Якщо загибель усіх пасажирів підтвердиться, це стане найбільшою катастрофою в Індії серед інцидентів з одним літаком. Досі такою вважалась авіакатастрофа рейсу Air India 855 1 січня 1978 року.

Boeing 747 впав у море невдовзі після зльоту з аеропорту Мумбаї, загинули всі 213 пасажирів та членів екіпажу.

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