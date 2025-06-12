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Все пассажиры и члены экипажа самолета Air India погибли — ЗМІ

16:00, 12 июня 2025
В Индии в авиакатастрофе, вероятно, никто не выжил.
Все пассажиры и члены экипажа самолета Air India погибли — ЗМІ
Фото: AP Photo
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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в Индии разбился пассажирский самолет, на борту которого находились 242 пассажира и члены экипажа. Из них 169 — граждане Индии, 53 — граждане Великобритании, 1 — гражданин Канады и 7 — граждане Португалии.

 Как сообщает DW со ссылкой на телеканал CNN News18, погибли все 242 человека, находившихся в самолете.

По данным полиции, есть жертвы и среди жителей домов, на которые рухнул лайнер. Министр здравоохранения Индии в свою очередь заявил, что погибло «много людей», но точных данных не называл.

Если гибель всех пассажиров подтвердится, это станет крупнейшей катастрофой в Индии в инцидентах с одним самолетом. До сих пор такой считалась авиакатастрофа рейса Air India 855 1 января 1978 года. Boeing 747 упал в море вскоре после взлета из аэропорта Мумбай, погибли все 213 пассажиров и членов экипажа.

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Индия авария авиация

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