В Киеве мужчина, укравший очки в метрополитене, теперь проведет более 5 лет в тюрьме

Мужчина в марте этого года украл очки для зрения у военнослужащего на станции метро «Святошин».

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В столице вынесли приговор мужчине, который в марте этого года украл очки для зрения у военнослужащего на станции метро «Святошин». За совершенное правонарушение суд назначил ему наказание в виде пяти лет и одного месяца лишения свободы.

Злоумышленник, 40-летний житель Киевской области, уже неоднократно судим. Он незаметно вытащил из кармана пассажира футляр с очками стоимостью более 12 тысяч гривен и вышел из вагона метро. Потерпевший — действующий военнослужащий — сразу обратился в полицию.

Правоохранители установили личность и задержали мужчину согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, а украденное имущество вернули владельцу.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 185 УКУ — кража, совершенная в условиях военного положения. После завершения досудебного расследования материалы дела были переданы в суд, который признал обвиняемого виновным и вынес соответствующий приговор.

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