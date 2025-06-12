Практика судов
  1. В мире

Disney и Universal подали в суд на ИИ-компанию Midjourney за использование образов своих героев

15:55, 12 июня 2025
Иск касается массового нарушения авторских прав – Midjourney якобы генерировала изображения героев Disney и Universal без лицензий и согласования с правообладателями.
Disney и Universal подали в суд на ИИ-компанию Midjourney за использование образов своих героев
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Киногиганты Disney и Universal подали в федеральный суд Лос-Анджелеса иск против компании Midjourney — одного из самых популярных генераторов изображений на базе искусственного интеллекта. В иске говорится о массовом нарушении авторских прав: ИИ-сервис якобы создаёт и распространяет копии защищённых персонажей без разрешения правообладателей. Об этом сообщает The Guardian.

В исковом заявлении студии утверждают, что Midjourney «пиратским способом» использовала их медиабиблиотеки, генерируя изображения таких культовых персонажей, как Дарт Вейдер (Star Wars), Эльза (Холодное серце), Миньоны (Despicable Me), Йода, Барт Симпсон, Железный человек, Базз Лайтер, а также героев Universal — Шрека, Беззубика (Как приручить дракона) и По из Кунг-фу Панды.

«Это бездонная яма плагиата», — говорится в заявлении. Disney и Universal требуют запретить компании копировать их работы и предоставлять услуги без технических ограничений, предотвращающих нарушения авторского права. Также они просят суд присудить компенсацию (точная сумма не указана).

Midjourney пока не прокомментировала иск. В 2022 году её основатель Дэвид Хольц в интервью Forbes признал, что база данных для обучения ИИ была собрана путём «массового скрейпинга интернета».

В комментарии Disney подчеркнула, что поддерживает развитие ИИ, но не тогда, когда это очевидное пиратство. В Universal заявили, что иск подан для защиты труда художников и инвестиций, вложенных в создание контента.

Иск Disney и Universal — один из первых в сфере визуального контента, хотя аналогичные дела уже рассматриваются в отношении текстов и музыки. В частности, The New York Times судится с OpenAI и Microsoft за использование статей для обучения ChatGPT.

В июне 2024 года лейблы Sony Music, Universal Music Group и Warner Records подали иск против ИИ-компаний Suno и Udio, обвинив их в незаконном использовании миллионов песен для создания музыкальных генераторов.

Midjourney работает по подписной модели и, по данным истцов, сгенерировала $300 млн дохода только за 2024 год. Ранее компанию уже судили несколько художников, обвинивших её в использовании своих работ без разрешения.

Споры вокруг ИИ и авторских прав набирают обороты: медиа, музыканты, писатели и художники требуют защитить свои произведения, которые могли быть использованы для обучения мощных ИИ-моделей без их согласия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд США иск искусственный интеллект технологии ИИ фильм шоу-бизнес

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
НАПК изменило условия удаления деклараций с Реестра

Помимо возможности удаления декларации из Реестра для кандидатов на должности, НАПК также изменило формулировку относительно сроков хранения деклараций после прекращения работы в Общественном совете добропорядочности и в конкурсных комиссиях.

Кандидаты на должности отныне могут удалять ранее поданные декларации из Реестра НАПК

НАПК ввело новшество – теперь кандидаты на должности в различные государственные органы смогут удалять свои ранее поданные декларации из Реестра НАПК.

Положениями УПК не предусмотрено обязательное заверение восстановленных материалов электронной подписью — Верховный Суд

Как указал Верховный Суд, главное, чтобы их достоверность была подтверждена надлежащим образом, что и было сделано судом первой инстанции в рамках восстановления материалов производства.

Верховный Суд попал под масштабную кибератаку – что известно

Электронные сервисы кассационных судов пока не работают, однако надежда на скорейшее возобновление их работы есть.

Партнеры предлагают ужесточить требования к проверке деклараций добропорядочности судей, что повлияет на судейскую карьеру

Комитет получил «поправки» к законопроекту от директората Еврокомиссии, где предлагается, чтобы мог проверяться любой период деятельности судьи, а его отсутствие не препятствовало ВККС принимать решение.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Стойка
    Оксана Стойка
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Павло Слободянюк
    Павло Слободянюк
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва