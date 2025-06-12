Disney и Universal подали в суд на ИИ-компанию Midjourney за использование образов своих героев

Иск касается массового нарушения авторских прав – Midjourney якобы генерировала изображения героев Disney и Universal без лицензий и согласования с правообладателями.

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Киногиганты Disney и Universal подали в федеральный суд Лос-Анджелеса иск против компании Midjourney — одного из самых популярных генераторов изображений на базе искусственного интеллекта. В иске говорится о массовом нарушении авторских прав: ИИ-сервис якобы создаёт и распространяет копии защищённых персонажей без разрешения правообладателей. Об этом сообщает The Guardian.

В исковом заявлении студии утверждают, что Midjourney «пиратским способом» использовала их медиабиблиотеки, генерируя изображения таких культовых персонажей, как Дарт Вейдер (Star Wars), Эльза (Холодное серце), Миньоны (Despicable Me), Йода, Барт Симпсон, Железный человек, Базз Лайтер, а также героев Universal — Шрека, Беззубика (Как приручить дракона) и По из Кунг-фу Панды.

«Это бездонная яма плагиата», — говорится в заявлении. Disney и Universal требуют запретить компании копировать их работы и предоставлять услуги без технических ограничений, предотвращающих нарушения авторского права. Также они просят суд присудить компенсацию (точная сумма не указана).

Midjourney пока не прокомментировала иск. В 2022 году её основатель Дэвид Хольц в интервью Forbes признал, что база данных для обучения ИИ была собрана путём «массового скрейпинга интернета».

В комментарии Disney подчеркнула, что поддерживает развитие ИИ, но не тогда, когда это очевидное пиратство. В Universal заявили, что иск подан для защиты труда художников и инвестиций, вложенных в создание контента.

Иск Disney и Universal — один из первых в сфере визуального контента, хотя аналогичные дела уже рассматриваются в отношении текстов и музыки. В частности, The New York Times судится с OpenAI и Microsoft за использование статей для обучения ChatGPT.

В июне 2024 года лейблы Sony Music, Universal Music Group и Warner Records подали иск против ИИ-компаний Suno и Udio, обвинив их в незаконном использовании миллионов песен для создания музыкальных генераторов.

Midjourney работает по подписной модели и, по данным истцов, сгенерировала $300 млн дохода только за 2024 год. Ранее компанию уже судили несколько художников, обвинивших её в использовании своих работ без разрешения.

Споры вокруг ИИ и авторских прав набирают обороты: медиа, музыканты, писатели и художники требуют защитить свои произведения, которые могли быть использованы для обучения мощных ИИ-моделей без их согласия.

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