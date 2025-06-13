В Черкассах арестовали автомобиль водителя, которого 20 раз штрафовали за превышение скорости

Автомобиль жителя Черкасс арестовали из-за многочисленных нарушений ПДД.

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В Черкасской области наложен арест на транспортное средство с отсутствующим идентификационным номером. Об этом сообщила Черкасская областная прокуратура.

Правоохранители установили, что в начале июня текущего года водитель автомобиля «Mercedes-Benz AMG E 63 S» привлек внимание правоохранителей из-за очередного нарушения ПДД на территории г. Черкассы.

Как выяснилось, в течение мая-июня этого года владелец автомобиля более 20 раз привлекался к административной ответственности за превышение установленных скоростных ограничений.

Во время составления административных материалов и осмотра транспортного средства было установлено, что в одном из штатных мест отсутствует идентификационный номер, в связи с чем автомобиль изъят и направлен на площадку для содержания транспортных средств.

По ходатайству прокурора следственным судьей на транспортное средство наложен арест с целью проведения судебных экспертиз с лишением права им пользоваться и распоряжаться.

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