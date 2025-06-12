Во Львове отправили за решетку водителя трамвая, совершившего наезд на женщину-пешехода

В результате наезда трамвая женщина получила тяжкие телесные повреждения.

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Во Львове 50-летнего мужчину признали виновным в нарушении правил дорожного движения при управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, что причинило потерпевшей тяжкие телесные повреждения.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, в октябре 2024 года мужчина управлял трамваем в состоянии алкогольного опьянения. Нарушая правила дорожного движения, осужденный не остановился перед пешеходом.

В результате водитель совершил наезд на 45-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Потерпевшая получила тяжкие телесные повреждения, в частности, открытую черепно-мозговую травму и множественные переломы ребер и ног.

На момент ДТП в салоне трамвая находились пассажиры, которые и вызвали скорую помощь.

Суд назначил мужчине наказание в виде 4 лет лишения свободы. Кроме того, его лишили права управлять транспортными средствами сроком на 6 лет.

До вступления приговора в законную силу мужчина будет находиться под стражей.

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