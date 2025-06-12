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Апелляционный суд признал правомерным штраф более миллиона гривен за несвоевременную регистрацию 43 налоговых накладных

18:31, 12 июня 2025
Истец не зарегистрировал 43 налоговых накладных в Едином реестре налоговых накладных за период с 3 мая 2022 года по 31 мая 2022 года.
Апелляционный суд признал правомерным штраф более миллиона гривен за несвоевременную регистрацию 43 налоговых накладных
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Налоговая служба в Полтавской области сообщает, что контролирующим органом проведена документальная плановая выездная проверка плательщика по вопросам соблюдения требований налогового, валютного и другого законодательства, по результатам которой составлен акт.

Проверкой установлено нарушение плательщиком пункта 201.1 статьи 201 Налогового кодекса и принято налоговое уведомление-решение, которым применены штрафные (финансовые) санкции на общую сумму 1087,9 тыс. гривен.

Судом приняты во внимание доводы контролирующего органа о том, что по состоянию на время проведения проверки в нарушение пункта 201.1 статьи 201 НК Украины истцом не осуществлена ​​регистрация 43 налоговых накладных за период с 03.05.2022 по 31.05.2022 в Едином реестре налоговых тираж.

В дальнейшем после проведения проверки налоговым органом и составления акта проверки от 29.01.2024, истцом было зарегистрировано 43 налоговых накладных в Едином реестре налоговых накладных – 05.02.2024, 06.02.2024 и 07.02.2024.

Коллегия судей отметила, что истец имел право зарегистрировать налоговые накладные, которые были составлены в мае 2022 года и освободиться от ответственности за несвоевременную регистрацию налоговых накладных при условии обеспечения регистрации указанных налоговых накладных не позднее 15 июля 2022 года. Обязанность плательщика своевременно зарегистрировать налоговую накладную в Едином реестре налоговых накладных, не поставленная в зависимости от обстоятельств, которые могут возникнуть в будущем. Факт несвоевременной регистрации налоговых накладных составленных в мае 2022 года истцом не опровергался.

В силу указанного, регистрация налоговых накладных в дальнейшем не освобождает истца от ответственности за нарушение срока регистрации указанных накладных.

Указанные аргументы привели к принятию Вторым апелляционным административным судом постановления от 20 мая 2025 г. по делу №440/4272/24 в пользу контролирующего органа.

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