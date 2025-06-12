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Апеляційний суд визнав правомірним штраф більше мільйона гривень за несвоєчасну реєстрацію 43 податкових накладних

18:31, 12 червня 2025
Позивач не зареєстрував 43 податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних за період із 3 травня 2022 року до 31 травня 2022 року.
Апеляційний суд визнав правомірним штраф більше мільйона гривень за несвоєчасну реєстрацію 43 податкових накладних
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Податкова служба у Полтавській області повідомляє, що контролюючим органом проведено документальну планову виїзну перевірку платника з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, за результатами якої складено акт.

Перевіркою встановлено порушення платником пункту 201.1 статті 201 Податкового кодексу та прийнято податкове повідомлення-рішення, яким застосовано штрафні (фінансові) санкції на загальну суму 1087,9 тис. гривень.

Судом взято до уваги доводи контролюючого органу про те, що станом на час проведення перевірки в порушення пункту 201.1 статті 201 ПК України позивачем не здійснено реєстрацію 43 податкових накладних за період з 03.05.2022 по 31.05.2022 в Єдиному реєстрі податкових накладних.

В подальшому після проведення перевірки податковим органом та складення акту перевірки від 29.01.2024, позивачем були зареєстровані 43 податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних – 05.02.2024, 06.02.2024 та 07.02.2024.

Колегія суддів зазначила, що позивач мав право зареєструвати податкові накладні, які були складені у травні 2022 року та звільнитись від відповідальності за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних, за умови забезпечення реєстрації вказаних податкових накладних не пізніше 15 липня 2022 року. Обов’язок платника своєчасно зареєструвати податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних, не поставлений в залежність від обставин, які можуть виникнути в майбутньому. Факт несвоєчасної реєстрації податкових накладних складених у травні 2022 року позивачем не спростовувався.

З огляду на вказане, реєстрація податкових накладних у подальшому не звільняє позивача від відповідальності за порушення строку реєстрації вказаних накладних.

Зазначені аргументи призвели до прийняття Другим апеляційним  адміністративним судом постанови від 20 травня 2025 у справі №440/4272/24 на користь контролюючого органу.

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